Канделаки: ТНТ переснимет ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет всё!»
По словам Канделаки, в её адрес поступают вопросы о пересъёмках фильма.
«Мы переснимаем ряд сцен в фильме... чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь», — сказала она на видео, размещённом в её Telegram-канале.
Как стало известно ранее, артист Филипп Киркоров исчез с постеров новогодней комедии.
26 декабря народный артист опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».