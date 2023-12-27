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Канделаки: ТНТ переснимет ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет всё!»

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Телеведущая, продюсер и директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал переснимает некоторые сцены фильма «Иван Васильевич меняет всё!».

По словам Канделаки, в её адрес поступают вопросы о пересъёмках фильма.

«Мы переснимаем ряд сцен в фильме... чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь», — сказала она на видео, размещённом в её Telegram-канале.

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