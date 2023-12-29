RT в Telegram
Подпишись

В Москве построили около 70 детских садов и школ с начала года

Короткая ссылка
Заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в 2023 году в столице построили 44 детских сада и 24 школы.
В Москве построили около 70 детских садов и школ с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Seti

Об этом сообщает НСН.

«Свыше половины всех образовательных объектов построено за счёт средств инвесторов. Девелоперы в рамках своих проектов возводят не только жильё, но и необходимую инфраструктуру», — сказал Бочкарёв.

Отмечается, что с 2011 года возвели 596 таких объектов.

Ранее глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в 2023 году в столице передали шесть спортивных объектов в долгосрочную аренду частным организациям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить