В Москве построили около 70 детских садов и школ с начала года
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Об этом сообщает НСН.
«Свыше половины всех образовательных объектов построено за счёт средств инвесторов. Девелоперы в рамках своих проектов возводят не только жильё, но и необходимую инфраструктуру», — сказал Бочкарёв.
Отмечается, что с 2011 года возвели 596 таких объектов.
Ранее глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в 2023 году в столице передали шесть спортивных объектов в долгосрочную аренду частным организациям.