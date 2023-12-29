В Москве построили около 70 детских садов и школ с начала года

Заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в 2023 году в столице построили 44 детских сада и 24 школы.

Об этом сообщает НСН.

«Свыше половины всех образовательных объектов построено за счёт средств инвесторов. Девелоперы в рамках своих проектов возводят не только жильё, но и необходимую инфраструктуру», — сказал Бочкарёв.

Отмечается, что с 2011 года возвели 596 таких объектов.

Ранее глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в 2023 году в столице передали шесть спортивных объектов в долгосрочную аренду частным организациям.