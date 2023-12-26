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Москва передала в аренду шесть спортобъектов в 2023 году

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Глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что в 2023 году в столице передали шесть спортивных объектов в долгосрочную аренду частным организациям.
Москва передала в аренду шесть спортобъектов в 2023 году

Об этом сообщает НСН.

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется Департаментом спорта и Департаментом экономической политики и развития города Москвы», — сказала Багреева.

Частным организациям переданы теннисный корт, спортивный зал, манеж и три спортивных комплекса.

По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать их по назначению. Также они имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

Программа реализуется в соответствии с постановлением правительства Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с 2022 года от оплаты обеспечительного платежа за аренду нежилых помещений при продлении договора освободили часть предпринимателей.

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