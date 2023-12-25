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В Москве 132 арендатора были освобождены от оплаты обеспечительного платежа

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с 2022 года от оплаты обеспечительного платежа за аренду нежилых помещений при продлении договора освободили часть предпринимателей.
В Москве 132 арендатора были освобождены от оплаты обеспечительного платежа

Об этом сообщает НСН.

«С 2022 года поддержку получили уже 132 предпринимателя, которые арендуют 285 объектов городской недвижимости площадью 46,6 тыс. кв. м. Благодаря этому они сэкономили 155,3 млн рублей», — сказал Ефимов.

Как отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы Максим Гаман, в 2023 году от данного платежа освободили 29 предпринимателей, они сэкономили 25,5 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку ещё одной территории, прилегающей к МЦД-3. Работы пройдут на участке от станции «Рижская» до реки Яузы.

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