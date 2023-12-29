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На Сахалине службы ЖКХ будут работать в режиме повышенной готовности в праздники

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Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна заявила, что в новогодние праздники все службы ЖКХ региона будут работать в режиме повышенной готовности.
На Сахалине службы ЖКХ будут работать в режиме повышенной готовности в праздники
  • AP
  • © Zvozdochka

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Для этого Министерством ЖКХ организован ежедневный мониторинг их состояния. Специалисты и техника в районах готовы к работе», — сказала Куприна.

Отмечается, что для этих целей все объекты ЖКХ обеспечены резервными источниками энергоснабжения, создан аварийный запас материалов и оборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады.

Районные аварийные и дежурные диспетчерские службы будут работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что все предприятия ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном округе будут работать в режиме повышенной готовности.

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