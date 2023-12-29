На Сахалине службы ЖКХ будут работать в режиме повышенной готовности в праздники
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Для этого Министерством ЖКХ организован ежедневный мониторинг их состояния. Специалисты и техника в районах готовы к работе», — сказала Куприна.
Отмечается, что для этих целей все объекты ЖКХ обеспечены резервными источниками энергоснабжения, создан аварийный запас материалов и оборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады.
Районные аварийные и дежурные диспетчерские службы будут работать в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что все предприятия ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном округе будут работать в режиме повышенной готовности.