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Ямальские коммунальные службы переходят на особый режим работы

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С наступлением новогодних праздников все предприятия ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном округе будут работать в режиме повышенной готовности.
Ямальские коммунальные службы переходят на особый режим работы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники… Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведён инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях», — заявил директор департамента тарифной политики Дмитрий Афанасьев.

Для устранения нештатных ситуаций предусмотрено более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники.

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