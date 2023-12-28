Ямальские коммунальные службы переходят на особый режим работы

С наступлением новогодних праздников все предприятия ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном округе будут работать в режиме повышенной готовности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники… Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведён инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях», — заявил директор департамента тарифной политики Дмитрий Афанасьев.

Для устранения нештатных ситуаций предусмотрено более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники.