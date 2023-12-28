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Психолог Елгаева назвала дыхательные упражнения полезными для снижения стресса

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Медиатор-психолог Екатерина Елгаева рассказала, как снизить уровень стресса и тревожность в преддверии Нового года.
Психолог Елгаева назвала дыхательные упражнения полезными для снижения стресса
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что расслабиться помогут дыхательные упражнения, йога, медитация.

«Необходимо сесть и расписать все дела, которые необходимо закончить до Нового года: и рабочие, и личные. Для каждой задачи пропишите сроки, а также последствия в случае, если выполнить её не удастся. Это позволит распределить приоритеты и, может быть, даже отказаться от чего-то без особых потерь», — заявила эксперт.

По её словам, часто люди спешат что-то закончить до Нового года не потому, что это жизненно необходимо, а потому, что завершение дела повышает самоощущение значимости.

«Поймите, на что можете повлиять, а что изменить не в силах, и старайтесь планировать последние недели декабря исходя из этого», — добавила Елгаева.

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