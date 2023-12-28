В Крыму назвали минимальным ущерб, причинённый Феодосии при атаке ВСУ
- РИА Новости
«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — цитирует его РИА Новости.
Константинов предположил, что удар ВСУ по городу был связан с поиском Украиной искусственных информационных побед на фоне провала контрнаступления украинских войск.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска могли атаковать с применением ракет Storm Shadow или SCALP.