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В Крыму назвали минимальным ущерб, причинённый Феодосии при атаке ВСУ

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Ущерб, причинённый инфраструктуре Феодосии после атаки ВСУ, минимальный, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Крыму назвали минимальным ущерб, причинённый Феодосии при атаке ВСУ
  • РИА Новости

«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — цитирует его РИА Новости.

Константинов предположил, что удар ВСУ по городу был связан с поиском Украиной искусственных информационных побед на фоне провала контрнаступления украинских войск.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска могли атаковать с применением ракет Storm Shadow или SCALP.

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