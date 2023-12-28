Специалист Иванов: правильно подобранные очки защищают глаза от ветра и снега
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Оправа должна быть удобной, а также закрывать от ветра и осадков, не давить на переносицу и уши, даже если человек в шапке, объяснил он в беседе с Life.ru.
Желательно, чтобы оправа была выполнена из пластика или ацетата или имела пластиковые либо силиконовые детали в месте соприкосновения с кожей, отметил Иванов.
«Обратите внимание не только на переносицу и заушники, но и на окуляры: часто случается, что оправа как бы ложится на щёки. Помните: кожа не должна касаться металла, иначе есть риск получить обморожение в месте контакта», — добавил эксперт.
Он также посоветовал использовать фотохромные линзы (хамелеоны): они помогут защитить глаза от яркого зимнего солнца.
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