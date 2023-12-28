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Специалист Иванов: правильно подобранные очки защищают глаза от ветра и снега

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Эксперт в сфере оптики, член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов дал несколько рекомендаций по выбору очков для ношения зимой.
Специалист Иванов: правильно подобранные очки защищают глаза от ветра и снега
  • Gettyimages.ru

Оправа должна быть удобной, а также закрывать от ветра и осадков, не давить на переносицу и уши, даже если человек в шапке, объяснил он в беседе с Life.ru.

Желательно, чтобы оправа была выполнена из пластика или ацетата или имела пластиковые либо силиконовые детали в месте соприкосновения с кожей, отметил Иванов.

«Обратите внимание не только на переносицу и заушники, но и на окуляры: часто случается, что оправа как бы ложится на щёки. Помните: кожа не должна касаться металла, иначе есть риск получить обморожение в месте контакта», — добавил эксперт.

Он также посоветовал использовать фотохромные линзы (хамелеоны): они помогут защитить глаза от яркого зимнего солнца.

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