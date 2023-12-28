Количество пожаров на Новый год в Москве сократилось на 23% за пять лет

Главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров заявил о снижении на 23% числа пожаров в столице в новогодние праздники за последние пять лет.

«Это говорит, надеюсь, о той работе, которую мы с вами вместе проводим, и о тех требованиях, которые мы до людей доводим», — сказал Бобров на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 декабря.

Как отметил специалист, в 2023 году количество пожаров в столице снизилось на 9%, а число погибших — на 19%.

Также он обратил внимание, что большинство пожаров связаны с неправильной работой электрики, неосторожным обращением с огнём и курением.

«Нельзя забывать и о пиротехнике, хотя количество случаев пожаров от пиротехники из года в год тоже значительно снижается», — сказал Бобров.

Ранее в столичном МЧС напомнили о правилах запуска фейерверков.