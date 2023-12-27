В столичном МЧС напомнили о правилах запуска фейерверков

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров напомнил о правилах использования пиротехники.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Во время новогодних и рождественских праздников повышаются риски чрезвычайных ситуаций. Во многом они связаны с использованием фейерверков», — заявил Бобров в Информационном центре правительства Москвы.

По его словам, перед запуском фейерверков необходимо тщательно изучить инструкцию. Затем эту инструкцию нужно строго соблюдать.

Как отметил Бобров, правил безопасности важно придерживаться и при использовании бенгальских огней.

Пиротехнику рекомендуется покупать только в специализированных магазинах.

Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с сайтом kp.ru рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.