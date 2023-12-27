В столичном МЧС напомнили о правилах запуска фейерверков
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
«Во время новогодних и рождественских праздников повышаются риски чрезвычайных ситуаций. Во многом они связаны с использованием фейерверков», — заявил Бобров в Информационном центре правительства Москвы.
По его словам, перед запуском фейерверков необходимо тщательно изучить инструкцию. Затем эту инструкцию нужно строго соблюдать.
Как отметил Бобров, правил безопасности важно придерживаться и при использовании бенгальских огней.
Пиротехнику рекомендуется покупать только в специализированных магазинах.
Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с сайтом kp.ru рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.