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В столичном МЧС напомнили о правилах запуска фейерверков

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Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров напомнил о правилах использования пиротехники.
В столичном МЧС напомнили о правилах запуска фейерверков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Во время новогодних и рождественских праздников повышаются риски чрезвычайных ситуаций. Во многом они связаны с использованием фейерверков», — заявил Бобров в Информационном центре правительства Москвы.

По его словам, перед запуском фейерверков необходимо тщательно изучить инструкцию. Затем эту инструкцию нужно строго соблюдать.

Как отметил Бобров, правил безопасности важно придерживаться и при использовании бенгальских огней.

Пиротехнику рекомендуется покупать только в специализированных магазинах.

Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с сайтом kp.ru рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.

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