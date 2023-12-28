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Более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»

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Более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе мониторинга и предотвращения мошеннических операций «Антифрод».
Более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырёх операторов, им назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к системе подключились 502 оператора.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что жителям России, заказывающим подарки родным и близким в интернет-магазинах, следует сохранять бдительность, ведь период новогодних праздников — время, когда в сети активизируются мошенники.

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как избежать нежелательных телефонных звонков.

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