Более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»

Более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе мониторинга и предотвращения мошеннических операций «Антифрод».

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырёх операторов, им назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к системе подключились 502 оператора.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что жителям России, заказывающим подарки родным и близким в интернет-магазинах, следует сохранять бдительность, ведь период новогодних праздников — время, когда в сети активизируются мошенники.

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как избежать нежелательных телефонных звонков.