Более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»
- РИА Новости
Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
«На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырёх операторов, им назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к системе подключились 502 оператора.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что жителям России, заказывающим подарки родным и близким в интернет-магазинах, следует сохранять бдительность, ведь период новогодних праздников — время, когда в сети активизируются мошенники.
Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как избежать нежелательных телефонных звонков.