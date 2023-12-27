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Россиян предупредили о мошенничестве при заказе подарков в интернет-магазинах

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Жителям России, заказывающим подарки родным и близким в интернет-магазинах, следует сохранять бдительность, ведь период новогодних праздников — время, когда в сети активизируются мошенники. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Россиян предупредили о мошенничестве при заказе подарков в интернет-магазинах
  • Gettyimages.ru

По её словам, выявлены случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками известных интернет-магазинов и предлагали начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. После этого они просили назвать платёжные данные или коды из смс-сообщений.

«Главное правило — все переговоры о доставке покупок вести через приложение интернет-магазина и никому не сообщать свои реквизиты и другую информацию о заказе», — отметила Волк в видеоролике, кадры которого опубликовала пресс-служба МВД.

Другим распространённым видом мошенничества, по словам Волк, является создание сайтов, копирующих страницы турагентств. Их цель — предложить сэкономить на покупке билетов и таким образом узнать реквизиты банковских карт для последующего снятия с них средств.

Ранее в МВД сообщили, что шесть человек осудят за дистанционное хищение со счетов россиян 15 млн рублей.

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