МВД: шесть человек осудят за дистанционное хищение 15 млн рублей
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Об этом сообщает МВД МЕДИА.
«Завершено предварительное расследование уголовного дела о серии дистанционных хищений денежных средств граждан (статьи 158 и 159 УК России). В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общий ущерб от действий мошенников составил более 15,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Санкт-Петербурге продала квартиру и перевела мошенникам более 8 млн рублей.