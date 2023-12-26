МВД: шесть человек осудят за дистанционное хищение 15 млн рублей

Шесть человек, обвиняемых в хищении дистанционным способом 15 млн рублей со счетов жителей России, отправятся под суд.

Об этом сообщает МВД МЕДИА.

«Завершено предварительное расследование уголовного дела о серии дистанционных хищений денежных средств граждан (статьи 158 и 159 УК России). В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общий ущерб от действий мошенников составил более 15,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Санкт-Петербурге продала квартиру и перевела мошенникам более 8 млн рублей.