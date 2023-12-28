На мероприятиях 300-летнего юбилея Перми побывали шесть миллионов человек

Праздничные и деловые мероприятия в рамках 300-летнего юбилея Перми в течение 2023 года посетили более 6 млн человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию главы и правительство региона.

Как показало исследование, проведённое центром управления регионом (ЦУР), 46% опрошенных жителей региона отметили благоустройство центральных улиц, 23% респондентов отметили ремонт дорог, реконструкцию набережных в центре и в Кировском районе города (18%), парков и скверов (18%), благоустройство всего города (15%).

Большая часть праздничных мероприятий в честь 300-летия Перми прошла летом, основное действо состоялось на день города — 12 июня.

Ранее администрация Перми рассказала о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.