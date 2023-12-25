В Перми рассказали о графике работы общественного транспорта в Новый год
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэрии.
«31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнёт работать после 01:00», — заявили в ведомстве.
Также там отметили, что днём 1 января на маршрутах будет только половина парка общественного транспорта. С 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.
Ранее в Приморье рассказали о графике работы поликлиник в новогодние праздники.