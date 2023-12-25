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В Перми рассказали о графике работы общественного транспорта в Новый год

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Администрация Перми рассказала о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.
В Перми рассказали о графике работы общественного транспорта в Новый год
  • Gettyimages.ru
  • © Евгений Харитонов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэрии.

«31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнёт работать после 01:00», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что днём 1 января на маршрутах будет только половина парка общественного транспорта. С 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.

Ранее в Приморье рассказали о графике работы поликлиник в новогодние праздники.

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