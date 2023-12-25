В Приморье рассказали о графике работы поликлиник в новогодние праздники
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Медучреждения будут закрыты: 31 декабря, 1, 7 и 8 января.
В остальные дни клиники будут открыты с 08:00 до 15:00.
В экстренных случаях врачи будут принимать пациентов 30 декабря 2023 года и с 2 по 6 января 2024 года с 08:00 до 13:00.
Также отмечено, что пациенты с симптомами лихорадки могут посещать инфекционные кабинеты без предварительной записи в праздничные дни при наличии паспорта. Остальные пациенты с жалобами неинфекционного характера будут приниматься в плановом порядке в обычных клиниках.
Ранее в Челябинской области рассказали о графике работы медучреждений в Новый год.