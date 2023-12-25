В Приморье рассказали о графике работы поликлиник в новогодние праздники

Минздрав Приморского края опубликовал график работы медучреждений региона с 30 декабря по 9 января.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Медучреждения будут закрыты: 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

В остальные дни клиники будут открыты с 08:00 до 15:00.

В экстренных случаях врачи будут принимать пациентов 30 декабря 2023 года и с 2 по 6 января 2024 года с 08:00 до 13:00.

Также отмечено, что пациенты с симптомами лихорадки могут посещать инфекционные кабинеты без предварительной записи в праздничные дни при наличии паспорта. Остальные пациенты с жалобами неинфекционного характера будут приниматься в плановом порядке в обычных клиниках.

Ранее в Челябинской области рассказали о графике работы медучреждений в Новый год.