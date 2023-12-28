Из Удмуртии экспортировали 48 тонн молочной продукции в Египет и Оман
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что 48 т сухого молока и сухих сливок были признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующими требованиям стран-импортёров.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.