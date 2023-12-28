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Из Удмуртии экспортировали 48 тонн молочной продукции в Египет и Оман

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В управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю заявили о первом экспорте молочной продукции из Удмуртии в Египет и Оман.
Из Удмуртии экспортировали 48 тонн молочной продукции в Египет и Оман
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 48 т сухого молока и сухих сливок были признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующими требованиям стран-импортёров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.

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