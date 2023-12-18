Товарооборот Москвы и ОАЭ вырос более чем на 50% по итогам трёх кварталов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.

Об этом информирует НСН.

«Москва по-прежнему остаётся одним из главных российских экспортёров несырьевых неэнергетических товаров в Объединённые Арабские Эмираты и продолжает наращивать товарооборот с этой страной», — сказал Ефимов.

Доля столицы в общероссийском экспорте в ОАЭ составляет около 27%, отметил вице-мэр.

При этом доля Москвы в общем несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) в ОАЭ превышает 62%, а доля АПК — свыше 37%.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.