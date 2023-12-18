RT в Telegram
Подпишись

Товарооборот Москвы и ОАЭ вырос более чем на 50% по итогам трёх кварталов

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.
Товарооборот Москвы и ОАЭ вырос более чем на 50% по итогам трёх кварталов
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Москва по-прежнему остаётся одним из главных российских экспортёров несырьевых неэнергетических товаров в Объединённые Арабские Эмираты и продолжает наращивать товарооборот с этой страной», — сказал Ефимов.

Доля столицы в общероссийском экспорте в ОАЭ составляет около 27%, отметил вице-мэр.

При этом доля Москвы в общем несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) в ОАЭ превышает 62%, а доля АПК — свыше 37%.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить