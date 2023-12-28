Wildberries тестирует кнопку отмены заказа
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Об этом сообщили в компании.
«Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку», — говорится в сообщении.
Ранее Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.
Официальный представитель МВД Ирина Волк предупреждала, что жителям России, заказывающим подарки родным и близким в интернет-магазинах, следует сохранять бдительность, ведь период новогодних праздников — время, когда в сети активизируются мошенники.