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Wildberries тестирует кнопку отмены заказа

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Маркетплейс Wildberries для защиты от случайных покупок тестирует кнопку отмены заказа.
Wildberries тестирует кнопку отмены заказа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в компании.

«Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку», — говорится в сообщении.

Ранее Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.

Официальный представитель МВД Ирина Волк предупреждала, что жителям России, заказывающим подарки родным и близким в интернет-магазинах, следует сохранять бдительность, ведь период новогодних праздников — время, когда в сети активизируются мошенники.

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