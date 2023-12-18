РБК: Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК заявила о начале работы компании с производителями и продавцами из Китая.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — рассказала она.

Вместе с этим Бакальчук подчеркнула, что для компании российский бизнес всё также является приоритетным и развитие сотрудничества с китайской стороной никак на это не повлияет.

Отмечается, что в настоящий момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а более 90% — приходится на российский бизнес.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года объём торговли между Россией и Китаем вырос более чем на четверть и впервые в истории превысил $200 млрд.