В Челябинской области грипп приходит на смену COVID-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в соцсетях сообщила, что в регионе коронавирус пошёл на спад, однако ему на смену приходит вирус гриппа.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на её Telegram-канал.

Вице-губернатор напомнила, что штамм гонконгского гриппа обладает высокой степенью контагиозности, а его инкубационный период может составлять всего сутки. В группе риска — дети и пожилые люди.

Гехт призвала жителей не заниматься самолечением, а при появлении первых симптомов сразу обращаться за квалифицированной помощью.

Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.