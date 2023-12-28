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В Челябинской области грипп приходит на смену COVID-19

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в соцсетях сообщила, что в регионе коронавирус пошёл на спад, однако ему на смену приходит вирус гриппа.
В Челябинской области грипп приходит на смену COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на её Telegram-канал.

Вице-губернатор напомнила, что штамм гонконгского гриппа обладает высокой степенью контагиозности, а его инкубационный период может составлять всего сутки. В группе риска — дети и пожилые люди.

Гехт призвала жителей не заниматься самолечением, а при появлении первых симптомов сразу обращаться за квалифицированной помощью.

Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.

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