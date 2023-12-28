Сомнолог Калинкин: сонливость может быть следствием развития сахарного диабета
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Также состояние сонливости может говорить о наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, апноэ (остановки дыхания во сне) и воспалительных процессах в организме, поделился специалист в интервью Радио Sputnik.
В то же время нет ничего страшного в желании выспаться в выходные или в праздники, если в рабочие дни продолжительность сна менее семи часов в сутки, отметил Калинкин.
«Компенсация дефицита ночного сна — это не пересып, это хорошо», — сказал специалист.
По его словам, нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов, допустимый максимум — десять часов в сутки.
Ранее руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова дала рекомендации, как не проспать Новый год.