Сомнолог Калинкин: сонливость может быть следствием развития сахарного диабета

Сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что сонливость может свидетельствовать о некоторых заболеваниях, например о развитии сахарного диабета.

Также состояние сонливости может говорить о наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, апноэ (остановки дыхания во сне) и воспалительных процессах в организме, поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

В то же время нет ничего страшного в желании выспаться в выходные или в праздники, если в рабочие дни продолжительность сна менее семи часов в сутки, отметил Калинкин.

«Компенсация дефицита ночного сна — это не пересып, это хорошо», — сказал специалист.

По его словам, нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов, допустимый максимум — десять часов в сутки.

Ранее руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова дала рекомендации, как не проспать Новый год.