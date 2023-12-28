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В Москве провели более 800 тысяч врачебных консилиумов в течение 2023 года

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В Минздраве Москвы рассказали, что в столице за первые три квартала 2023 года состоялось более 800 тыс. врачебных онлайн-консультаций или консилиумов.
В Москве провели более 800 тысяч врачебных консилиумов в течение 2023 года
  • Gettyimages.ru

Врачи при помощи телемедицинских технологий обсуждали спорные ситуации и тактику лечения пациентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Кроме того, проведено более 2,5 млн исследований по профилям «рентгенология» и «радиология» с применением телемедицинских технологий», — уточнили в Минздраве.

По неподтверждённым данным, за год столичные пациенты получили около 9 млн медицинских онлайн-консультаций.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта, внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

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