В Москве провели более 800 тысяч врачебных консилиумов в течение 2023 года

В Минздраве Москвы рассказали, что в столице за первые три квартала 2023 года состоялось более 800 тыс. врачебных онлайн-консультаций или консилиумов.

Врачи при помощи телемедицинских технологий обсуждали спорные ситуации и тактику лечения пациентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Кроме того, проведено более 2,5 млн исследований по профилям «рентгенология» и «радиология» с применением телемедицинских технологий», — уточнили в Минздраве.

По неподтверждённым данным, за год столичные пациенты получили около 9 млн медицинских онлайн-консультаций.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта, внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.