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Собянин: Москва экспортирует промышленные товары почти в 150 стран

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уверенно лидирует в экспорте промышленных товаров.
Собянин: Москва экспортирует промышленные товары почти в 150 стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на блог мэра.

«Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования», — сказал Собянин.

Доля экспортных неэнергетических и несырьевых поставок в настоящее время составляет около 17%.

Кроме того, Москва осуществляет экспорт химической, технологической, пищевой и лекарственной продукции.

Ранее сообщалось, что столичная компания нарастила объёмы производства лазерных систем в три раза за год.

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