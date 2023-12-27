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Компания из Москвы нарастила объёмы производства лазерных систем в три раза за год

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Столичный производитель выпустил 60 единиц лазерного оборудования в 2023 году, что в три раза превышает объёмы 2022 года, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В текущем году компания «Лассард» значительно нарастила мощности — производственная площадка выросла в пять раз, что позволило на 200% увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест», — сказал Овчинский.

Он отметил, что в линейку московского производителя входит более 200 единиц изделий, а за год ассортимент увеличился на четыре модели.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь — июнь 2023 года выпустили продукцию на 40,5 млрд рублей.

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