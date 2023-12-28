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Титов предложил правительству разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами.

Об этом информирует РБК.

Отмечается, что соответствующее предложение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По словам Титова и Бухарова, данная мера увеличит доходность ресторанной индустрии и увеличит объёмы реализации продукции российских виноделов.

При этом они подчеркнули, что запрет торговли алкоголем навынос противоречит мировой практике.

Ранее врач Валерия Ломова рассказала, что коктейли являются самыми вредными из алкогольных напитков.

Также в РБК сообщали, что к 2025 году в России может пропасть импортное вино дешевле 700 рублей.

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