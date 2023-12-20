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Врач Ломова: коктейли являются самыми вредными из алкогольных напитков

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова перечислила алкогольные напитки, которые наносят наибольший вред печени.
Врач Ломова: коктейли являются самыми вредными из алкогольных напитков
  • Gettyimages.ru

В коктейлях содержится много сахара, различных химических консервантов, вредных красителей — поэтому они наиболее опасны для печени, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Ликёр также можно отнести к наиболее опасным видам алкоголя ввиду того, что в нём содержится большое количество сахара и спирта», — добавила специалист.

Она также обратила внимание на вред от шампанского.

«Для его изготовления требуется большое количество сахара, а также в нём содержится колоссальное количество газа», — сказала Ломова.

По мнению эксперта, пиво содержит много калорий и фитоэстрогенов, а вот бокал красного сухого вина за ужином — безопасная доза для печени человека.

«В хорошем красном вине содержится ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, которые защищают наши клетки от вредного воздействия. Бокал красного вина можно заменить бокалом белого. Оно также не оказывает видимого вреда для печени при соблюдении правильных дозировок», — заключила врач.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов прокомментировал полезные качества майонеза.

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