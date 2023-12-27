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В ЦБ назвали самые популярные фразы мошенников, после которых надо вешать трубку

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В ЦБ России перечислили самые популярные фразы мошенников, после которых нужно как можно скорее завершить разговор.
В ЦБ назвали самые популярные фразы мошенников, после которых надо вешать трубку
  • globallookpress.com

«Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции», — напомнили в ЦБ.

Среди популярных способов обмана российский регулятор отметил заявление об «оформлении заявки на кредит». В ЦБ рекомендовали после этих слов сразу класть трубку — в противном случае человек может сболтнуть лишнего и поможет мошенникам оформить на него заём или похитить деньги.

Также не рекомендуется разговаривать с теми, кто представляются сотрудниками ЦБ, — настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам.

В стоп-лист, помимо прочего, попали фразы «специальный или безопасный счёт» и «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», а также предупреждение вроде «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».

Ранее Банк России заявил о новой схеме мошенничества, в ходе которой злоумышленники пытаются обмануть своих жертв, говоря о необходимости проверки новых купюр номиналом 5000 рублей.

Также в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, когда гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия.

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