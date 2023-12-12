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ЦБ России выявил схему мошенничества, связанную с проверкой подлинности купюр

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Банк России заявил о новой схеме мошенничества, в ходе которой злоумышленники пытаются обмануть своих жертв, говоря о необходимости проверки новых купюр номиналом 5000 рублей.
ЦБ России выявил схему мошенничества, связанную с проверкой подлинности купюр
  • Gettyimages.ru
  • © Savushkin

Об этом финансовый регулятор написал в своём Telegram-канале.

«Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей», — отметили в ЦБ.

После этого злоумышленники пытаются убедить жертву установить на телефон приложение «для проверки купюр» — «Банкноты Банка России». При этом регулятор указывает, что приложение с таким названием у ЦБ есть, однако мошенники дают ссылку на фальшивую программу для получения удалённого доступа к телефону, в частности к банковским приложениям. После этого они крадут деньги со счетов жертвы.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия.

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