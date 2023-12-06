МВД сообщило о мошенничестве с участием в розыгрыше билетов

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества, в которой гражданам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия.

РИА Новости

Об этом пишет «МВД МЕДИА». «Выявлена новая схема мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников! В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка», — говорится в сообщении. Отмечается, что в сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. Ранее жителей России предупредили о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.