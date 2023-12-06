МВД сообщило о мошенничестве с участием в розыгрыше билетов
- РИА Новости
Об этом пишет «МВД МЕДИА».
«Выявлена новая схема мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников! В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия.
Ранее жителей России предупредили о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.