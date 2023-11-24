Специалист Овсепян предупредил о фальшивых купонах в распродажу

Руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.

«При получении скидочного купона проверяйте достоверность акции и репутацию продавца. Остерегайтесь рассылок с вложениями», — объяснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Он также обратил внимание на то, что одной из стратегий киберпреступников стало выманивание персональных финансовых данных пользователей.

«Мошенники присылают на электронную почту различные спецпредложения, которые якобы помогут сэкономить до 90% на покупках в интернете. Однако, чтобы воспользоваться купоном, нужно ввести свои личные данные, включая реквизиты банковской карты. В результате киберпреступники получают доступ к счёту жертвы», — заявил Овсепян.

Ранее замначальника управления безопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов предупредил, что мошенники могут подделать сайт какого-либо крупного производителя.