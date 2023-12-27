В Кремле назвали G20 ведущим механизмом экономической дипломатии

G20 — ведущий механизм экономической дипломатии, который даёт возможность России отстаивать свои интересы даже в условиях геополитической конфронтации, сообщили в Кремле.

«Акцентирована значимость «группы двадцати» в качестве ведущего механизма экономической дипломатии, позволяющего даже в текущих условиях геополитической конфронтации эффективно отстаивать интересы и приоритеты России по всему спектру вопросов глобальной повестки», — следует из заявления Кремля по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия страны в G20.

Ранее спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим назвал неполноценным саммит G20 без президента России Владимира Путина.

Премьер Индии Нарендра Моди во время речи на виртуальном саммите лидеров G20 заявил, что страны «Большой двадцатки» пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств.