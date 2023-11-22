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Моди заявил о консенсусе стран G20 по решению вопроса Израиля и Палестины

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Премьер Индии Нарендра Моди во время речи на виртуальном саммите лидеров G20 заявил, что страны «Большой двадцатки» пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств.
Моди заявил о консенсусе стран G20 по решению вопроса Израиля и Палестины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что у лидеров G20 есть консенсус по многим вопросам.

«Проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путём создания двух государств», — сказал Моди.

8 ноября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что сектором Газа должна руководить Палестина.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что выход на переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, в данный момент едва ли возможен.

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