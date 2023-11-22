Моди заявил о консенсусе стран G20 по решению вопроса Израиля и Палестины
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Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что у лидеров G20 есть консенсус по многим вопросам.
«Проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путём создания двух государств», — сказал Моди.
8 ноября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что сектором Газа должна руководить Палестина.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что выход на переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, в данный момент едва ли возможен.