Моди заявил о консенсусе стран G20 по решению вопроса Израиля и Палестины

Премьер Индии Нарендра Моди во время речи на виртуальном саммите лидеров G20 заявил, что страны «Большой двадцатки» пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств.

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Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что у лидеров G20 есть консенсус по многим вопросам. «Проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путём создания двух государств», — сказал Моди. 8 ноября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что сектором Газа должна руководить Палестина. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что выход на переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, в данный момент едва ли возможен.