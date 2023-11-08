Генсек ООН Гутерреш считает, что сектором Газа должна руководить Палестина
- РИА Новости
По словам Генсека, лучшим сценарием завершения конфликта будет руководство властей Палестины над сектором Газа.
«Надеюсь, реорганизованная палестинская администрация сможет взять на себя политическое руководство Газой», — цитирует его ТАСС.
Гутерреш подчеркнул, что выступает за мирное сосуществование двух государств — Израиля и Палестины.
Ранее в Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй.