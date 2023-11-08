Генсек ООН Гутерреш считает, что сектором Газа должна руководить Палестина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что сектором Газа должна руководить Палестина.

По словам Генсека, лучшим сценарием завершения конфликта будет руководство властей Палестины над сектором Газа.

«Надеюсь, реорганизованная палестинская администрация сможет взять на себя политическое руководство Газой», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш подчеркнул, что выступает за мирное сосуществование двух государств — Израиля и Палестины.

Ранее в Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй.