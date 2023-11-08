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Генсек ООН Гутерреш считает, что сектором Газа должна руководить Палестина

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что сектором Газа должна руководить Палестина.
Генсек ООН Гутерреш считает, что сектором Газа должна руководить Палестина
  • РИА Новости

По словам Генсека, лучшим сценарием завершения конфликта будет руководство властей Палестины над сектором Газа.

«Надеюсь, реорганизованная палестинская администрация сможет взять на себя политическое руководство Газой», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш подчеркнул, что выступает за мирное сосуществование двух государств — Израиля и Палестины.

Ранее в Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй.

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