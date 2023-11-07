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В Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй

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Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Газа должна остаться палестинской землёй.
В Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй
  • AP
  • © Fatima Shbair

«Газа — палестинская земля, и она останется таковой», — цитирует его РИА Новости.

Патель также заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.

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