В Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй

Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Газа должна остаться палестинской землёй.

«Газа — палестинская земля, и она останется таковой», — цитирует его РИА Новости.

Патель также заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.