В Госдепе США заявили, что Газа должна остаться палестинской землёй
Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Газа должна остаться палестинской землёй.
- AP
- © Fatima Shbair
«Газа — палестинская земля, и она останется таковой», — цитирует его РИА Новости.
Патель также заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.
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