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Путин поручил предусмотреть в законодательстве начисление доплат за наставничество

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Российский президент Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество.
Путин поручил предусмотреть в законодательстве начисление доплат за наставничество
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета.

При этом президент призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку».

Ранее Путин выразил уверенность, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.

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