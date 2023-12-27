Путин поручил предусмотреть в законодательстве начисление доплат за наставничество

Российский президент Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество.

Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета.

При этом президент призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку».

Ранее Путин выразил уверенность, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.