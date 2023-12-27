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Большинство россиян продолжают читать новости в новогодние праздники

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Большинство россиян (около 95%) продолжают читать новости в новогодние праздники, говорится в новом исследовании.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на онлайн-опрос, проведённый агентством Win2Win Communications с помощью сервиса «Яндекс Взгляд».

В обычном режиме просматривают новости 47,5% респондентов.

Ещё 4,5% участников исследования рассказали, что читают новости в праздники даже чаще, так как у них больше свободного времени.

Как утверждают 6,5% россиян, они отрываются от новостных лент только в первые праздничные дни, а к концу каникул возвращаются к прежнему графику.

Кроме того, 28,5% опрошенных читают в течение всех каникул, но в чуть меньшем объёме, 8,5% обращаются к новостям только изредка.

Вообще не читают новости в каникулы 4,5% россиян.

Ранее сообщалось, что почти половина школьников (45%) будут заниматься учёбой во время зимних каникул.

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