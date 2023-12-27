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Продюсер Иншаков объяснил, почему стал инициатором иска к Ивлеевой

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Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков объяснил в беседе с RT, почему стал инициатором коллективного иска к блогеру Анастасии Ивлеевой.

Иншаков назвал «верхом неприличия» поведение артистов на «голой» вечеринке Ивлеевой.

«Мы уже накушались этих «королей», «принцесс», «звёзд»... На сцене должны находиться достойные люди, должны нести людям радость, удовольствие, красоту, но не это безобразие», — сказал он.

Продюсер считает, что «людям уже надоело это безобразие». Также он возмутился тем, что такая вечеринка была организована в то время, когда проходит специальная военная операция, а также в преддверии Нового года.

По его словам, в случае победы в суде все деньги будут переданы на фронт, а также на поддержку инвалидов и семей погибших в ходе СВО.

Ранее к Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей из-за скандальной вечеринки.

В свою очередь, Ивлеева попросила у общественности «второй шанс».

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