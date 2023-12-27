Психолог Матари рассказала, как улучшить настроение перед Новым годом

Психолог Анна Матари рассказала о способах улучшить настроение в преддверии Нового года.

«Чтобы избежать усталости и апатии, стоит быть внимательнее к себе и организму. Если чувствуете недомогание или хотите отдохнуть — не стоит это игнорировать», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, Новый год приносит немало хлопот, но с ними приходит возможность открыть новую страницу.

«Подумайте, чем бы вы хотели заняться в следующем году? Что хотите запланировать? Обдумывание целей на будущий год поможет вам испытать приятное чувство предвкушения и настроиться на позитивный лад», — пояснила Матари.

Как отметила эксперт, если что-то сделать не получается, не нужно обесценивать свои труды и старания.

«Не забывайте, какой длинный и сложный путь вы уже преодолели и какой богатый у вас опыт впереди», — добавила она.

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