Россияне рассказали о своих новогодних обещаниях

Аналитики провели исследование и выяснили, какие новогодние обещания дали себе россияне. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, для большинства россиян приоритетной целью 2024 года является увеличение доходов — так ответили 67% опрошенных.

Каждый четвёртый участник опроса (25%) хочет начать копить, а 24% респондентов собираются заниматься спортом или делать это чаще, чем в прошедшем году, отмечается в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Что же касается обещаний в профессиональной сфере, 23% опрошенных главной целью на год определили освоение новой профессии, заявили аналитики.

«По 22% участников исследования хотели бы найти подработку, а 20% россиян решили и вовсе сменить сферу деятельности. Между тем для 19% респондентов главная задача на год — начать ремонт или доделать пока ещё не завершённый», — подчёркивается в результатах опроса.

Планируют трудоустроиться в компанию мечты или получить повышение в должности по 18% россиян, а 17% опрошенных в приоритет на год ставят расширение деловых связей, добавили эксперты.

Отмечается, что каждый десятый участник исследования (10%) задумался об открытии своего бизнеса, в то же время 3% респондентов хотели бы масштабировать уже существующий.

Всего в опросе приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и назвали самые любимые новогодние традиции россиян.