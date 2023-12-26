Встречи с родными и украшение ёлки стали любимыми новогодними традициями россиян

Аналитики провели опрос и назвали самые любимые новогодние традиции россиян. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, больше всего на Новый год россияне любят встречи с близкими и украшение ёлки (по 14%), отмечается в результатах опроса сервиса SuperJob.

«9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 6% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь», — рассказали эксперты.

Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 5% россиян.

Отмечается, что по 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское.

Салат оливье в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных, по 1% голосов набрали такие новогодние обычаи, как поход в баню и путешествие, подчёркивается в исследовании.

«Ещё 12% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу / в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи. Только у 11% нет любимых новогодних традиций», — добавили специалисты.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие цели россияне поставили на 2024 год.