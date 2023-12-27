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Власти Ленобласти поздравили жителей региона с Днём спасателя

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил спасателей с профессиональным праздником.
Власти Ленобласти поздравили жителей региона с Днём спасателя
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«Хотел бы сегодня выразить всем ленинградским спасателям слова благодарности за самоотверженный, полный опасностей труд, за неравнодушие к человеческим судьбам. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой службе», — сказал Дрозденко.

Также стало известно, что сотрудников и ветеранов спасательных служб Ставропольского края поздравил губернатор Владимир Владимиров, предаёт ИА «Победа26».

«Ландшафтные и бытовые пожары, паводки, сложные техногенные происшествия — в любой обстановке вы спасаете людей, зачастую рискуя здоровьем и жизнью», — отметил Владимиров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.

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