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Пушков: пакет законов о запрете треш-стримов могут принять в начале 2024 года

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Законопроекты, предусматривающие запрет на распространение демонстрирующих жестокость фото- и видеоматериалов, включая так называемые треш-стримы, могут принять в России в начале 2024 года. Об этом сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Пушков: пакет законов о запрете треш-стримов могут принять в начале 2024 года
  • РИА Новости

По словам главы комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ, этот пакет законопроектов вводит «очень серьёзное ужесточение для так называемого треш-стриминга».

«Это понятное антиобщественное явление, но до сих пор оно вполне себе процветало и люди получали огромные деньги за треш-стримы», — цитирует Пушкова ТАСС.

Ранее стало известно о приговоре, вынесенном по делу треш-блогера Хилми Форкса. Его приговорили к трём годам колонии.

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