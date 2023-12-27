Пушков: пакет законов о запрете треш-стримов могут принять в начале 2024 года
- РИА Новости
По словам главы комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ, этот пакет законопроектов вводит «очень серьёзное ужесточение для так называемого треш-стриминга».
«Это понятное антиобщественное явление, но до сих пор оно вполне себе процветало и люди получали огромные деньги за треш-стримы», — цитирует Пушкова ТАСС.
Ранее стало известно о приговоре, вынесенном по делу треш-блогера Хилми Форкса. Его приговорили к трём годам колонии.