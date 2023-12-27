Суд в Москве приговорил треш-блогера Хилми Форкса к трём годам колонии по делу о порнографии в интернете.

Об этом сообщила прокуратура.

«Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК России (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет) и приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в ноябре прошлого года блогер снял на мобильный телефон порнографические материалы со своим участием и разместил их в принадлежащих ему публичных каналах.