Суд отказал в аресте замглавы Усть-Абакана по делу об обрушении горки с детьми
- РИА Новости
Как сообщил ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Хакасия, соответствующее постановление было вынесено судом 27 декабря.
Следствие полагает, что Новосёлов привлёк к строительству горки двух разнорабочих местной администрации. При этом он не проконтролировал ход и результаты строительства, а также не организовал сертификацию строения и допустил его бесконтрольное использование.
Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки с детьми отменили уличные новогодние гулянья.