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Суд отказал в аресте замглавы Усть-Абакана по делу об обрушении горки с детьми

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Суд в Усть-Абакане отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте заместителя главы администрации посёлка Сергея Новосёлова по делу об обрушении горки, в результате которого пострадали дети.
Суд отказал в аресте замглавы Усть-Абакана по делу об обрушении горки с детьми
  • РИА Новости

Как сообщил ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Хакасия, соответствующее постановление было вынесено судом 27 декабря.

Следствие полагает, что Новосёлов привлёк к строительству горки двух разнорабочих местной администрации. При этом он не проконтролировал ход и результаты строительства, а также не организовал сертификацию строения и допустил его бесконтрольное использование.

Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки с детьми отменили уличные новогодние гулянья.

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