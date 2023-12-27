Суд отказал в аресте замглавы Усть-Абакана по делу об обрушении горки с детьми

Суд в Усть-Абакане отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте заместителя главы администрации посёлка Сергея Новосёлова по делу об обрушении горки, в результате которого пострадали дети.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Хакасия, соответствующее постановление было вынесено судом 27 декабря.

Следствие полагает, что Новосёлов привлёк к строительству горки двух разнорабочих местной администрации. При этом он не проконтролировал ход и результаты строительства, а также не организовал сертификацию строения и допустил его бесконтрольное использование.

Ранее сообщалось, что в Хакасии после обрушения горки с детьми отменили уличные новогодние гулянья.