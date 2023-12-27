Волынец: необходимо упростить предоставление медицинских услуг кочующим народам

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT предложение внести изменения в законодательство с целью улучшения медицинского обеспечения школьников из семей кочующих народов.

Собеседница RT отметила, что медицинская помощь в России является добровольной, добросовестные, адекватные родители «по умолчанию» должны быть заинтересованы в том, чтобы дети были здоровы.

«Родители должны быть заинтересованы в том, чтобы контролировать здоровье своих детей, и обращаться для лечения или профилактических осмотров, особенно в раннем возрасте», — отметила Волынец.

По её словам, если представители кочевых народов являются гражданами России, то они имеют точно такие же права и обязанности, как и все остальные.

«Поэтому максимально упростить порядок предоставления им медицинских и образовательных услуг при переезде с одного места на другое — важная инициатива. Это действительно нужно», — заключила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести изменения в законодательство с целью улучшения медицинского обеспечения школьников из семей кочующих народов.

Подробнее — в материале RT.