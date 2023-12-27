Школам предлагают разрешить быть представителями детей кочующих народов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести изменения в законодательство с целью повышения медицинского обеспечения школьников из семей кочующих народов. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что в российских общеобразовательных организациях (в школах-интернатах) обучаются в том числе дети, родители которых ведут кочевой или полукочевой образ жизни и находятся в местах традиционной хозяйственной деятельности.

Указанная категория детей, как она уточнила, имеет право на льготы в виде полного обеспечения и бесплатного проживания в месте обучения в рамках государственной политики поддержки коренных малочисленных народов.

В то же время в соответствии с законодательством законными представителями несовершеннолетних являются родители, усыновители, попечители и опекуны — единственно уполномоченные решать вопросы о медицинском обслуживании детей.

Эта норма ставит под угрозу детей, чьё здоровье требует срочного медицинского вмешательства, в то время как местонахождение законного представителя невозможно оперативно определить из-за кочевого образа жизни, отметила парламентарий.

«В целях защиты данной категории детей, в том числе их права на получение образования и медицинское обслуживание, а также в целях создания условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов представляется необходимым внести изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении детей из числа коренных малочисленных народов, проживающих в круглосуточном режиме в местах обучения (в интернатах), чьи родители ведут традиционный образ жизни, возлагается на указанные организации с согласия родителей», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что со следующего учебного года в школьные программы вернётся предмет труд.