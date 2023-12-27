Рыбный рынок «Москва — на волне» посетили 150 тысяч человек за месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Такие торговые точки пользуются огромной популярностью. Первый московский рынок, где представлено около 500 наименований рыбы из трёх океанов и 13 морей, мы уверены, будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей столицы», — сказали в пресс-службе департамента.
Отмечается, что на рынке недалеко от станций метро «Косино» и «Лермонтовский проспект» представлено более 500 наименований рыбы и морепродуктов из 17 регионов России.
Также там создано собственное производство под зонтичным брендом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал работу Городской ветеринарной лаборатории.