Рыбный рынок «Москва — на волне» посетили 150 тысяч человек за месяц

В Департаменте торговли и услуг Москвы заявили, что за месяц рынок «Москва — на волне» на востоке города посетили 150 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Такие торговые точки пользуются огромной популярностью. Первый московский рынок, где представлено около 500 наименований рыбы из трёх океанов и 13 морей, мы уверены, будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей столицы», — сказали в пресс-службе департамента.

Отмечается, что на рынке недалеко от станций метро «Косино» и «Лермонтовский проспект» представлено более 500 наименований рыбы и морепродуктов из 17 регионов России.

Также там создано собственное производство под зонтичным брендом.

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