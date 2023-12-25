Собянин рассказал подробности о работе столичной ветлаборатории

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал работу Городской ветеринарной лаборатории, которая уже более 60 лет занимается лабораторными исследованиями широкого спектра.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог Собянина.

«Опираясь на многолетние традиции, Московская городская ветеринарная лаборатория постоянно совершенствуется, внедряет новые методики исследований, расширяет спектр услуг во имя главной цели — здоровья москвичей и благополучия нашего города» — заявил Собянин.

Как отметил мэр, недавний капитальный ремонт столичного ветеринарного центра позволил расширить перечень предоставляемых услуг.

Горветлаборатория работает с 218 различными методиками, что позволяет исследовать все виды пищевых продуктов торговых организаций, рынков, ярмарок, а также проводит исследования на соответствие техническим регламентам Таможенного союза, необходимые для оформления вывоза пищевой продукции за рубеж.

Корме того, столичная ветлаборатория оказывает помощь Московскому зоопарку, циркам на проспекте Вернадского и Цветном бульваре, Москвариуму, ветеринарным клиникам, зоомагазинам и владельцам домашних животных.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для домашних животных в Москве.